В Москве задержан участник драки с Сергеем Харитоновым

В полицию доставлен один из участников драки бойцов в спорткомплексе "Лужники", в которой пострадал спортсмен Сергей Харитонов, сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству представители столичного главка МВД, драка произошла во дворце спорта. В ней участвовали трое бойцов, причиной стал конфликт на бытовой почве, уточнили в полиции. В частности, у Сергея Харитонова диагностировано сотрясение мозга и перелом носа. Также серьезно травмирован глаз, спортсмену предстоит операция. Госпитализирован и еще один участник драки.

По неофициальным данным, задержан боец Адам Яндиев. Он доставлен в полицейский участок для разбирательства.