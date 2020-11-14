Полиция проводит проверку по факту избиения Сергея Харитонова

Правоохранительные органы начали проверку по факту нападения на российского бойца ММА Сергея Харитонова.

Инцидент произошел в пятницу вечеров в Москве на одном из мероприятий в Лужниках. Как ранее сообщалось, у Харитонова возник конфликт с двумя другими бойцами - Адамом-Джамалом Яндиевым и Русланом Абдо. В результате стычки выступающий в Bellator 40-летний Харитонов получил травму глаза и есть подозрение на сотрясение мозга. В настоящее время он госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка правоохранительными органами, сообщает ТАСС. По словам источника агентства, полицейские ведут розыск неизвестного мужчины.

Сергей Харитонов - известный российский боец-тяжеловес. На его счету 32 победы в 40 проведенных боях в ММА. Не так давно он дебютировал и в профессиональном боксе, нокаутировав в первом раунде Дэнни Уильямса.