Боец ММА Сергей Харитонов госпитализирован после нападения

Известный боец ММА Сергей Харитонов был госпитализирован после нападения на него неизвестного.

Инцидент произошел в Москве, в Лужниках. По информации "Рен ТВ", на Харитонова напал мужчина, вооруженный кастетом. В результате нападения боец ММА был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. По данным канала, нападавшего разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает ТАСС, у Харитонова диагностировано сотрясение мозга.

40-летний Харитонов выступает в ММА в тяжелом весе. На его счету 32 победы в 40 поединках. Последний бой с его участием прошел 8 ноября в Дубае в рамках PaRus Fight Championship. Тогда россиянин отправил в нокаут британца Оли Томпсона.