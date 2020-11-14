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14.11.2020 00:17
Рубрика: Спорт

Боец ММА Сергей Харитонов госпитализирован после нападения

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Известный боец ММА Сергей Харитонов был госпитализирован после нападения на него неизвестного.

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Инцидент произошел в Москве, в Лужниках. По информации "Рен ТВ", на Харитонова напал мужчина, вооруженный кастетом. В результате нападения боец ММА был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. По данным канала, нападавшего разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает ТАСС, у Харитонова диагностировано сотрясение мозга.

40-летний Харитонов выступает в ММА в тяжелом весе. На его счету 32 победы в 40 поединках. Последний бой с его участием прошел 8 ноября в Дубае в рамках PaRus Fight Championship. Тогда россиянин отправил в нокаут британца Оли Томпсона.

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