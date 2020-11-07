Харитонов нокаутировал Томпсона на турнире в Дубае

Российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу на турнире PaRus Fight Championship.

Сергей Харитонов после тяжелой травмы некоторое время не выступал в ММА. Зато в сентябре провел дебютный поединок на профессиональном боксерском ринге, в котором нокаутировал Дэнни Уильямса, известного в прошлом боксера, который нокаутировал самого Майка Тайсона.

На этот раз Харитонов дрался по правилам смешанных единоборств. Его соперником был известный в Великобритании боец Оли Томпсон. Ранее он участвовал в соревнованиях стронгменов, а затем с переменным успехом выходил в октагон, одержав 21 победу и проиграв 12 раз.

Против Харитонова Томпсон не продержался и раунда. Россиянин нокаутировал своего соперника, одержав 30-ю победу в ММА.