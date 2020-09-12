Харитонов нокаутировал обидчика Тайсона в дебютном поединке

Российский боец ММА Сергей Харитонов в дебютном бое в профессиональном боксе одержал победу нокаутом над британцем Дэнни Уильямсом, который в прошлом нокаутировал самого Майка Тайсона.

Главным событием вечера бокса, который прошел в Химках, стал дебют на профессиональном ринге бойца ММА Сергея Харитонова. Соперником 40-летнего россиянина стал некогда известный британец Дэнни Уильямс, прославившийся тем, что 1 июля 2004 года он нокаутировал само Майка Тайсона.

Всего на счету 47-летнего британца 54 победы и 28 поражений. 41 раз он побеждал досрочно. Были в карьере Уильямса поединки против топ-боксеров - Виталия Кличко, Олегом Маскаевым, но в них он уступал.

Харитонов, занимавшийся боксом в юности, подошел к этому бою с весом 127 кг, тогда как его оппонент оказался на 14 кг легче. Накануне боя Харитонов заявил, что намерен победить нокаутом.

"Говорил ли я, что порву Уильямса? Да, и готов повторить это. Однозначно, он серьезный боец, победил Майка Тайсона, дрался с Маскаевым, с Кличко. Но завтра все прелюдии закончатся, я выйду побеждать, и настроен выиграть нокаутом", - цитирует Харитонова Sport 24.

Уже в стартовом раунде Харитонов доказал обоснованность своих притязаний. После его могучего удара Уильямс оказался на настиле ринга и с трудом поднялся. Россиянин явно пожалел соперника и не стал его добивать.

Но во втором раунде все было решено. Уильямс вроде бы активизировался, но пропустил несколько мощных коротких удара. Британца начало сильно шатать, Харитонов обратил внимание рефери на это. И тот остановил поединок, присудив победу Харитонову техническим нокаутом.