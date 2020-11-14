У бойца ММА Сергея Харитонова серьезно поврежден глаз

У пострадавшего в ходе бытового конфликта бойца ММА Сергея Харитонова серьезно поврежден глаз.

В результате конфликта, который произошел в Лужниках, боец ММА Сергей Харитонов получил серьезную травму глаза. Спортсмен госпитализирован в одну из больниц.

"У Сергея поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и поврежден внутри. Пока диагноз точно не поставлен", - заявили ТАСС в команде Харитонова.

Сам спортсмен отказался писать заявление на нападавшего, поскольку отправился в больницу. По информации его команды, полиция задержала человека, с которым произошел конфликт.

По данным "Рен-ТВ", в нападении на Харитонова во время массового мероприятия, которое проходило в Лужниках, участвовали два других бойца - Адам-Джамал Яндиев и Руслан Абдо.