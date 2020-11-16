Помощь в трудоустройстве будет включать возможность переобучения

Более 100 тысяч россиян ежегодно смогут проходить профпереподготовку за счет федеральных средств в рамках нацпроекта "Демография". Об этом "РГ" сообщили в Минтруде.

В ведомстве пояснили, если раньше переобучение было доступно только женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам старше 50 лет, то теперь этой мерой поддержки могут воспользоваться все оставшиеся без работы, находящиеся под риском увольнения или ищущие трудоустройства граждане.

"Для того, чтобы вернуть занятость к показателям 2019 года и в дальнейшем гибко реагировать на меняющийся в новых технологических условиях рынок труда, необходимо наладить работу по постоянному обучению граждан и переосмыслить работу центров занятости", - говорится в сообщении Минтруда.

Отмечается, что для центров занятости будет создана единая информационная платформа, которая позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда на базе платформы "Работа в России". Сейчас соискатели по всей стране могут зарегистрировать свое резюме на площадке "Работы в России", но бизнес-процессы внутри центров занятости выстроены на разрозненных IT-платформах.

Между тем, по данным Роструда, до конца 2024 года во всех регионах модернизируют службы занятости, после чего работа с гражданами и работодателями будет выстраиваться по новым принципам, в основе которых лежит клиентоориентированность. Это станет возможным благодаря нацпроекту "Производительность труда". В планах - переобучить сотрудников центров занятости, провести цифровизацию рабочих мест и предоставляемых населению услуг.