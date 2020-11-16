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16.11.2020 14:10
Рубрика: Общество

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

Текст: Татьяна Замахина
Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти в 25 регионах, однако на большей части страны ситуация стабилизируется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Диапазон суточных цифр заболеваемости на 100 тыс. населения составляет от 1,8 в Татарстане до практически 62 в Карелии. Показатели распространения новой коронавирусной инфекции выше всего в Республике Алтай, Карелии, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе, рассказала руководитель ведомства.

Фото: iStock
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В стадии стабилизации распространения COVID, по ее данным, находятся 55 регионов. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на тот факт, что две недели назад в такой же стадии находился только 31 субъект Федерации. А в трех регионах идет снижение заболеваемости.

Из числа зарегистрированных за последние сутки случаев COVID-19 у более 55% больных он проявился как ОРВИ, бессимптомно им болеют 25%, а с внебольничной пневмонией среди них - 17,7%. Глава Роспотребнадзора также обратила внимание на возрастную структуру заболевших. На лиц старше 65 лет приходится 18%, на взрослых в остальных возрастах - 74% и на детей до 17 лет - 8% всей заболеваемости.

"Мы пришли к той структуре, которая была у нас в летние месяцы, и эта структура стабилизируется на сегодняшний день", - отметила Попова.

В целом по стране, по ее словам, меры против COVID в последние две недели принимались достаточно интенсивно. "И результат безусловно тот, о котором уже сказала - определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", - заявила глава ведомства.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Попова также привела ряд аргументов в пользу эффективности принятых в регионах мерах по борьбе с коронавирусом. Там, где были установлены ограничения для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность от коронавируса составляет 1,2%. А там, где таковые мероприятия не введены, "эта цифра увеличивается до двух раз", сказала Попова.

Она считает, что наиболее значимым влиянием на течение эпидемического процесса является контроль за соблюдением масочного режима. Выяснилось, что в регионах, где растет заболеваемость COVID, меньше штрафуют за отсутствие масок. По данным Роспотребназдора, среднее число штрафов за нарушение масочного режима в таких регионах составляет восемь на 100 тысяч населения за неделю. А в субъектах Федерации, где ситуация стабилизируется, - 18 штрафов.

"Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат", - резюмировала Попова.

В регионах Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Татарстан СЗФО Карелия СФО Республика Алтай СЗФО Мурманская область УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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