Популярный продукт на завтрак связали с риском диабета

Масштабное исследование, проведенное сотрудниками Университета Южной Австралии, Китайского медицинского и Катарского университетов, выявило устойчивую связь чрезмерного потребления яиц с риском развития диабета II типа.

Ученые обработали полученные с 1991 по 2009 годы данные, позволяющие оценить вред и пользу потребления популярного продукта.

В выборке представлены, в основном, взрослые жители Китая, поскольку распространенность диабета в этой стране на 8,5 процента выше среднемировых показателей, а потребление яиц за последние пару десятилетий возросло почти вдвое.

Результаты изучения показали, что употребление взрослым человеком более 38 граммов яиц в день независимо от способа приготовления повышает риск развития диабета на 25 процентов, более 50 граммов - на 60 процентов.

- Связь развития диабета с частым употреблением яиц остается спорной темой уже долгое время, однако наше исследование доказало, что риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц, что прослеживается по уровню глюкозы в крови натощак, - пояснил один из авторов исследования, доктор Мин Ли, добавив, что данный эффект был более выражен у женщин, чем у мужчин.

По словам ученого, диета - один из основных факторов, способствующих развитию диабета II типа. Это подтвердилось и в Китае, где за последние десятилетия большинство жителей перешли от традиционного рациона, включающего зерновые продукты и овощи, к потреблению высококалорийной пищи.

- Диабет продолжает стремительно распространяться во всех странах мира. Уже сегодня на него приходится 10 процентов от всех мировых расходов на здравоохранение. Важно использовать поддающиеся изменению факторы, чтобы исправить ситуацию хотя бы в долгосрочной перспективе, - заключил Мин Ли.