Президент Армении анонсировал создание правительства нацсогласия

В связи с кризисной ситуацией в Армении власть в стране должна перейти правительству национального согласия, заявил глава президент республики Армен Саркисян.

"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов, - передает ТАСС фрагменты его обращения к народу. - До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией".

Этим же вечером Саркисян подписал указы об освобождении от должности главы МИД республики Зограба Мнацканяна и Гургена Даллакяна - с поста командующего войсками полиции и врио заместителя начальника полиции.