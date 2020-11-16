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16.11.2020 23:07
Рубрика: В мире

Президент Армении анонсировал создание правительства нацсогласия

В связи с кризисной ситуацией в Армении власть в стране должна перейти правительству национального согласия, заявил глава президент республики Армен Саркисян.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов, - передает ТАСС фрагменты его обращения к народу. - До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией".

Этим же вечером Саркисян подписал указы об освобождении от должности главы МИД республики Зограба Мнацканяна и Гургена Даллакяна - с поста командующего войсками полиции и врио заместителя начальника полиции.

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