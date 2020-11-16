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16.11.2020 18:04
Рубрика: Экономика

Уже не игрушки

Производство детских товаров хотят вывести на глобальные рынки
Текст: Светлана Ментюкова
К 2024 году доля российской продукции на внутреннем рынке детских товаров должна достичь 35%, а их экспорт вырасти с прошлогодних 520 млн долларов до 750 млн долларов. Такие параметры заложены в "дорожную карту" развития российской индустрии детских товаров, которая, несмотря на все сложности пандемии, вошла в число национальных приоритетов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индустрия детских товаров - это широкий спектр изделий от игр и игрушек до одежды, обуви, мебели, робототехники и всего того, что затрагивает интересы детей. За последние несколько лет рост экспорта этой категории товаров вырос на 19%, а внутренний рынок покорился уже на треть. Хотя, как отмечают сами производители, борьба с импортом дается непросто. Тем не менее даже в период пандемии отрасль показывает одну из самых позитивных динамик. Поэтому, как отметили в минпромторге, несмотря на всю сложность эпидемиологической ситуации, для индустрии была разработана "дорожная карта" на период до 2024 года.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Как рассказал директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров минпромторга Дмитрий Колобов, основной фокус в "дорожной карте" сделан на решении пяти основных задач развития отрасли: классификации системы статистического учета, стимулировании спроса на отечественные товары, повышении безопасности и качества товаров для детей, кадрового обеспечения и поддержки экспорта. "Реализация этих мероприятий будет нацелена на достижение к 2024 году доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 35% и роста экспорта до 750 млн долларов", - рассказал он.

Представитель минпромторга подчеркнул, что на сегодняшний день индустрия производства детских товаров в России остается одной из самых перспективных с точки зрения роста и развития предпринимательских ниш. "Сейчас производство детских товаров расположено практически во всех субъектах РФ. Пока большая часть из них - это малый и средний бизнес, но это говорит о том, что есть перспективы роста и становления глобальных игроков", - уточнил Колобов.

Детские товары производятся в 75 регионах, в основном силами малого и среднего бизнеса

В 2019 году доля отечественных товаров для детей уже достигла 29% (244 млрд рублей) при общем объеме рынка 843 млрд рублей. "Минпромторгом в первом полугодии велся ежедневный мониторинг производства товаров для детей и их наличия в товаропроводящей цепи, и в этот период удалось избежать исчезновения какой-либо продукции из ассортимента", - подчеркнул Колобов.

Экономика Товары и цены

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