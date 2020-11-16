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16.11.2020 20:12
Рубрика: Общество

Психиатры отметили особую уязвимость человека при пандемии

Текст: Елена Яковлева
"Крыша едет" всегда в индивидуальном порядке, привыкли думать мы, обращаясь за ее "ремонтом" строго к профессионалам-психиатрам. Но в последнее время они все больше начинают говорить о психическом здоровье общества. В пандемию это стало наиболее заметно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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- Еще в самом начале пандемии мы поняли, что центр тяжести начнет смещаться от физиологических проблем человека в сторону психического здоровья общества, - говорит председатель Совета РФФИ Владислав Панченко.

Это стало очевидно, когда первый психологический удар получили врачи - необходимость в тяжелых условиях бороться по сути с неизвестным врагом потребовала от них расширение набора врачебных компетенций и немалого психического напряжения. Врачи-психиатры пришли на помощь коллегам. Они работали в "красных зонах" ковидных госпиталей, помогая больным, врачам и среднему медицинскому персоналу.

Часть своей врачебной деятельности во время эпидемии психиатрам, как и многим из нас, пришлось переносить в необычный, хоть и быстро ставший привычным дистант-формат.

Интересно, что в пандемию стали нарастать масштабные научные исследования психического здоровья общества. И лозунг "Сидим дома!" большинство ученых-психиатров поменяли на лозунг "Исследуем дома". Они активно проводятся онлайн-опросы, интернет-тесты и т.п.

И словно в подтверждение возрастающей исследовательской активности ученых психиатров на базе МГУ прошла научно-практическая конференция "Психическое здоровье человека и общества. Актуальные междисциплинарные проблемы". Оказалось, что в пандемию, особенно заметно, что научное знание работает на спасение человеческой жизни.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Ученые-психиатры считают, что в ближайшие годы социум будет волновать тема психического здоровья людей в пожилом возрасте. Мы, как и большинство европейских стран, страна стареющего населения, и нам придется ответить на вопрос, что надо сделать, чтобы возраст 85+ был возрастом самодостаточной жизни и ни в чем не ущербной когнитивной (познавательной) активности. Психиатры активно включаются в научный поиск ответа на этот вопрос.

Особого внимания психиатров требует тема суицидального поведения людей. В конце 90-х у нас зашкаливали показатели суицида - 40 случаев на 100 тысяч населения при среднем мировом показателе - 20. Сегодня исследователи называют разные цифры - 15 случаев, 18, 24 - но все они почти в два раза ниже прежних показателей.

- Любое завершенное самоубийство - это чрезвычайная ситуация и для семьи, и для близких, и для коллектива, в котором человек работал, - говорит профессор, главный врач ГБУЗ "ПКБ № 1 имени Н.А. Алексеева" Георгий Костюк.

Психиатры смотрят на это печальное явление как на важную общественную проблему и готовы участвовать в ее решении

Алкогольная и наркозависимость - тоже серьезная общественная тема. Сегодня также развиваются и требуют внимания военная психиатрия и психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. Серьезной общественной проблемой становится эмоциональное выгорание людей, а его профилактика - научной задачей для ученых психиатров.

Какая психиатрия нас ждет в будущем?

Анатолий Смулевич, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН:

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Я полон оптимизма. Психиатрия движется в том числе и в социальную сторону, развивая при этом и биологическо-психиатрическое направление.

Евгений Велихов, доктор физико-математических наук, академик РАН:

- Думаю, что нас ждут очень интересные открытия, связанные с исследованием того, как работает главный орган человека - его сознание.

Владислав Панченко, доктор физико-математических наук, академик РАН:

- Я думаю, нас ждут открытия в области понимания возможностей человеческого мозга. Диагностика должны быть мало инвазивной и не мешать работе человеческого мозга.

Юрий Зинченко, доктор психологических наук, профессор, президент РАО:

- Интересно, как будет преодолеваться большой разрыв между старшим (аналоговым) поколением и младшим (цифровым)?

Марина Бебчук, кандидат медицинских наук, заместитель главного внештатного специалиста психиатра (детская сеть), директор ГБУЗ города Москвы "Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой:

- Очень многое в будущем зависеть от семьи. В конце концов, как раз от нее зависит, окажется ли ребенок в поле зрения врача-психиатра.

Вера Голимбет, доктор биологических наук, заве дующая лабораторией клинической генетики Научного центра психического здоровья РАМН:

Фото: iStock
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- Нас ждут интересные открытия в генетике, мы начнем понимать, как работают гены.

Александр Каплан, профессор, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук:

- Нас ждут фундаментальные научные открытия о том, как мозг устроен, и медицинские открытия, подсказывающие, что делать, когда мозг расстроен. Психиатры также должны помочь ответить на вопрос, как человеку выдержать натиск агрессивной техногенной среды.

Георгий Костюк, пофессор, главный врач ГБУЗ "ПКБ № 1 имени Н.А. Алексеева":

- Психиатрия будущего будет красивой, легкой, предупреждающей, профилактирующей. Пациенты с психическим расстройством в будущем будут гораздо реже инвалидизироваться. Они будут сохранять социальную и профессиональную активность, как люди с ишемической болезней сердца или легочными заболеваниями.

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