Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19

Премьер-министр Израиля позвонил российскому президенту поговорить про коронавирус и вакцину.

В центре внимания были вопросы борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обстоятельно обменялись мнениями об ограничительных и профилактических мерах, предпринимаемых в России и в Израиле.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле.

Затрагивалась и ситуация в ближневосточном регионе.