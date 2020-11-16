Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане

В Судане появится пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского флота России. Президент Владимир Путин принял предложение правительства о подписании соглашения с этой африканской страной.

Новая база для российских боевых кораблей на берегу Красного моря - идея президента Судана. Омар Хассан аль-Башир предложил разместить ее в Порт-Судане во время своего визита в Россию на встрече с Владимиром Путиным в 2017 году.

Пункт обеспечения будет создан силами российской стороны, максимальная численность личного состава из РФ составит 300 человек. Там смогут находиться одновременно не более четырех кораблей.

В представленном президенту правительством проекте соглашения с Суданом говорится, что нахождение российского пункта обеспечения в регионе "отвечает целям поддержания мира и стабильности, носит оборонительный характер и не направлено против других государств".