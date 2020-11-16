Путин призвал жестко бороться с наркобизнесом

Бескомпромиссная борьба с наркобизнесом должна продолжаться, и результаты должны быть значительно выше, поставил задачу перед правоохранительными органами и спецслужбами президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России, которое прошло в режиме видеоконференции.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости