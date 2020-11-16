Путин призвал жестко бороться с наркобизнесом

Бескомпромиссная борьба с наркобизнесом должна продолжаться, и результаты должны быть значительно выше, поставил задачу перед правоохранительными органами и спецслужбами президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России, которое прошло в режиме видеоконференции.
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"Безусловно, одно из приоритетных направлений - это продолжение жесткой бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб", - заявил Владимир Путин.
"Результаты и показатели здесь должны быть значительно выше того, что мы имеем на сегодняшний день", - указал президент.