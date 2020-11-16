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16.11.2020 20:06
Рубрика: Власть

Путин произвел ротацию в Совете по правам человека

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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Теперь в составе этой структуры будут работать заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, предприниматель Игорь Ашманов, архитектор Андрей Боков, глава "Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуйте!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

Из СПЧ исключены бывшая судья Конституционного суда Татьяна Морщакова, а также - Светлана Айвазова, Юрий Костанов, Ольга Сидорович, Анита Соболева.

Власть Работа власти Госуправление Президент Президент Совет по правам человека

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