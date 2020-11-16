Работоспособность водителей автобусов будет отслеживать система контроля

Минтранс инициировал внесение изменений в законодательство о городском пассажирском транспорте для контроля состояния работоспособности водителей, сообщили в министерстве.

На пассажирском транспорте помимо тахографов предполагается внедрить системы мониторинга состояния работоспособности водителей для повышения безаварийности и снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Системы устанавливаются в процессе обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", отметили в Минтрансе.

"Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест. При этом Минтрансом инициировано внесение изменений в проект федерального закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части установления требований по оснащению легкового такси указанными системами" - пояснили "РГ" в Минтрансе.

Как отметили в министерстве, в первой декаде 2020 года был реализован пилотный проект по применению систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути. По результатам тестирования принято решение разделить системы на два функциональных типа. Одна система будет поддерживать работоспособность водителей, другая - контролировать их состояние. Сегодня на каждый тип указанных систем при содействии Минтранса ведется разработка соответствующих национальных стандартов.

Стандарты будут добровольными, но их закрепят в законодательстве. При этом в случае госзакупок такие стандарты могут быть обязательными.

Ранее 16 ноября издание "Ведомости" сообщило, что контролировать состояние водителей автобусов будут с помощью специальных браслетов.

В прошлом году в интервью "Российской газете" о таких браслетах рассказал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. Он отметил, что вслед за тахографами, которыми уже оснащены все автобусы, на пассажирский транспорт придут браслеты для водителей, которые будут считывать давление, пульс и другие показатели для фиксирования критической усталости водителей.