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16.11.2020,  
10:22
Текст:  Светлана Цыганкова

"Радиоактивное цунами": "Посейдон" напугал Госдеп США

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Госдепартамент США опасается, что российские подводные аппараты "Посейдон" могут вызвать "радиоактивные цунами". О подобной тревоге заявил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Он предполагает, что Россия собирается оснастить беспилотники "Посейдоны" ядерными боеголовками, и в военное время сможет отправить их через океан, чтобы "радиоактивными цунами" затопить прибрежные американские города. Помощника госсекретаря цитирует РИА Новости. Кристофер Форд добавил, что в России не раз официально заявляли, что в состоянии ответить на любую баллистическую угрозу.

Но Вашингтон тревожит и система ядерного возмездия "Периметр", за рубежом она известна как "Мертвая рука". Данная система была создана еще в Советском Союзе. "Периметр" способен нанести ядерный удар по врагу даже в случае уничтожения всех командных пунктов.

"РГ" уже писала о том, что в США называют беспилотный комплекс "Посейдон" главным оружием Судного дня.

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