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07.11.2020,  
18:24
Текст:  Алексей Иванов

СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го

Атомная подводная лодка "Белгород". Фото: Павел Львов / РИА Новости Атомная подводная лодка "Белгород". Фото: Павел Львов / РИА Новости
Атомная подводная лодка "Белгород". Фото: Павел Львов / РИА Новости

В первой половине будущего года должен состояться спуск на воду атомной подводной лодки спецназначения проекта 09851 "Хабаровск". Она, как ожидается, станет вторым носителем стратегических беспилотников "Посейдон" в составе ВМФ России.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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- Вывод из эллинга завода "Севмаш" подлодки "Хабаровск" запланирован на весну - лето будущего года. Затем начнутся заводские ходовые испытания, - сообщил ТАСС источник в ОПК.

Как уже писала "РГ", первый опытный носитель "Посейдонов" - подлодка "Белгород" - был спущен на воду в апреле 2019 года. Субмарину переработали из проекта 949А "Антей" в проект 09852 специально для оснащения "беспилотником Судного дня". Так его окрестили на Западе за разрушительную силу. Этот подводный аппарат с атомной энергоустановкой может нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн. А каждая специальная подводная лодка будет оснащаться шестью такими беспилотниками. Основная их задача - уничтожение военно-морских баз потенциального противника.

Сейчас "Белгород" проходит испытания, их окончание намечено примерно на конец будущего года. Также ранее сообщалось, что первый пуск "Посейдона" с подводной лодки может состояться уже нынешней осенью.

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