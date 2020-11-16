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16.11.2020 09:38
Рубрика: Общество

Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных ковид-госпиталях Москвы

Текст: Любовь Проценко

Более 2,5 тысячи КТ-исследований проведено за месяц работы в резервных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Напомним, эти госпитали оборудовали в столице в выставочном комплексе "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Для обеспечения максимальной оперативности их проведения используется уникальный по своим возможностям передвижной компьютерный томограф системы AIRO.

Московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах

Благодаря оснащению всем необходимым оборудованием высокотехнологичные обследования здесь проводят прямо на месте, что позволяет врачам максимально быстро оценивать состояние больного и повышает эффективность дальнейшего лечения.

После проведения КТ снимки загружаются в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), описываются специалистами-рентгенологами, а затем информация попадает в электронную медицинскую карту пациента и становится доступна в Единой информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

По своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных стационаров. Каждый их них является филиалом ведущих столичных клиник - больницы им. Ф.И. Иноземцева, больницы N67 им Л.А. Ворохобова, больницы N24 и больницы им. С.С. Юдина - оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Здесь работают специалисты, обладающие богатым практическим опытом борьбы с этим заболеванием, обеспечены все условия для диагностики и лечения, а также созданы максимально комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала.

Госпитали оборудованы кислородными станциями с системой подачи медицинских газов, при этом индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки, вне зависимости от тяжести состояния пациента. В общей сложности на территории этих четырех центров одновременно могут проходить лечение более 6000 человек, в том числе 159 - в палатах интенсивной терапии.

Резервные госпитали - это полноценные инфекционные клиники, они соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием - передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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