Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных ковид-госпиталях Москвы

Более 2,5 тысячи КТ-исследований проведено за месяц работы в резервных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Напомним, эти госпитали оборудовали в столице в выставочном комплексе "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Для обеспечения максимальной оперативности их проведения используется уникальный по своим возможностям передвижной компьютерный томограф системы AIRO.

Благодаря оснащению всем необходимым оборудованием высокотехнологичные обследования здесь проводят прямо на месте, что позволяет врачам максимально быстро оценивать состояние больного и повышает эффективность дальнейшего лечения.

После проведения КТ снимки загружаются в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), описываются специалистами-рентгенологами, а затем информация попадает в электронную медицинскую карту пациента и становится доступна в Единой информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

По своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных стационаров. Каждый их них является филиалом ведущих столичных клиник - больницы им. Ф.И. Иноземцева, больницы N67 им Л.А. Ворохобова, больницы N24 и больницы им. С.С. Юдина - оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Здесь работают специалисты, обладающие богатым практическим опытом борьбы с этим заболеванием, обеспечены все условия для диагностики и лечения, а также созданы максимально комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала.

Госпитали оборудованы кислородными станциями с системой подачи медицинских газов, при этом индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки, вне зависимости от тяжести состояния пациента. В общей сложности на территории этих четырех центров одновременно могут проходить лечение более 6000 человек, в том числе 159 - в палатах интенсивной терапии.

Резервные госпитали - это полноценные инфекционные клиники, они соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием - передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику.