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16.11.2020 18:36
Рубрика: Власть

Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным

Текст: Ирина Рыбникова

Социальная поддержка москвичей, оставшихся без работы, должна быть увеличена, считает депутат Мосгордумы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Фото: iStock
Названы вакансии с зарплатой 300-400 тысяч рублей в месяц

В проекте столичного бюджета на будущий год, подчеркивает Гусева, на выплаты безработным планируется выделить 2,1 миллиарда рублей. Эти деньги москвичи получат помимо федерального пособия по безработице - в виде ежемесячной компенсации на транспорт в размере 1,4 тысячи рублей и столичной доплаты к пособию в размере 850 рублей в месяц. "Между тем, ряд программ социальной поддержки стоило бы усилить, особенно сейчас, в условиях пандемии", - говорит Гусева. И хотя уровень безработицы в Москве составляет 3,04%, что по мировым меркам немного, помогать людям, потерявшим работу, хотелось бы больше.

Депутат также напомнила, что только в следующем году на меры социальной поддержки москвичей будет направлено 569 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем выделяли в 2020-м. И это несмотря на тот факт, что некоторые отрасли городской экономики пострадали от пандемии и поступления в городской бюджет снизились.

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