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16.11.2020 17:01

Липецкая область будет полностью газифицирована

Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Липецкой области Игорь Артамонов провели видеовстречу, в рамках которой подписали программу газоснабжения и газификации региона. Документом предусмотрено, что область должна быть газифицирована на 100 процентов, в настоящее время этот показатель составляет 90,5 процента.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

В рамках встречи прозвучало, что за последние пять лет компания инвестировала в газификацию Липецкой области 1 миллиард 301 миллион рублей. Было построено 45 газопроводов общей протяженностью более 264 километров. Уровень газификации региона вырос на 10,5 процента.

Однако подписанная Игорем Артамоновым и Алексеем Миллером Программа развития газоснабжения и газификации Липецкой области на 2021-2025 годы предусматривает двукратное увеличение инвестиций "Газпрома" - до 2 миллиардов 649 миллионов рублей. Планируется реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населенных пунктов. До 2025 года газ поступит к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий. К 2025 году общий уровень газификации Липецкой области составит 100 процентов.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Липецкая область на сегодняшний день - один из самых газифицированных регионов страны, - отметил Алексей Миллер. - Если говорить о планах на предстоящие пять лет, то мы берем на себя обязательства вывести субъект на стопроцентную техническую газификацию. Мы увеличиваем объемы инвестиций. В приоритете - газификация населенных пунктов. Также в рамках программы мы будем уделять большое внимание поставкам газа предприятиям, в том числе новым инвесторам особых экономических зон.

Игорь Артамонов поблагодарил главу "Газпрома" за продуктивное сотрудничество и инициативы компании по развитию систем газоснабжения Липецкой области.

- Мы очень ценим то, что вы вкладываете инвестиции в наш регион. Отдельно отмечу, что по уровню сбора платежей за газ Липецкая область - одна из лидеров в стране. В целом мы удовлетворены сотрудничеством с "Газпромом" и готовы к реализации новых проектов, - сказал Игорь Артамонов.

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