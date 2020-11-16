Мавзолей Ленина закроют до снятия карантинных ограничений

С 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены прекращается. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Для людей, которые традиционно болезненно воспринимают сообщения об ограничениях в работе усыпальницы Ильича, важно знать: доступ в Мавзолей закрыт временно. В этом решении нет политической подоплеки. Победим пандемию, ослабнут карантинные ограничения - доступ будет возобновлен. Но когда это произойдет - неизвестно, сроки от ФСО не зависят.

Также с сегодняшнего дня приостановлена работа музеев на территории Кремля. Как сообщают в экскурсионном бюро Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", ограничения введены до 15 января. Но очевидно, что все будет определять актуальная эпидемиологическая обстановка.