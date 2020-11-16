Мещанский суд Москвы в понедельник отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение судебного пристава о взыскании четырех миллионов рублей штрафа.

"Суд рассмотрел административный иск Twitter к судебному приставу-исполнителю ФССП России о возбуждении исполнительного производства от 2 июня 2020 года. Решением суда иск оставлен без удовлетворения", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда.

Юристы американской компании подали иск к судебному приставу-исполнителю Максиму Думакову, обжаловав постановление о возбуждении исполнительного производства за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей. По их мнению, иностранную компанию, не зарегистрированную на территории РФ, нельзя привлекать к ответственности за административные правонарушения.

Первоначально еще в феврале этого года мировой суд Таганского района признал Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП и назначил штраф в размере 4 миллионов рублей. Аналогичный штраф 13 февраля получил и Facebook. Это решение состоялось после того, как Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России.

В декабре 2019 года президент РФ внес поправки в законодательство, которые значительно увеличили ответственность для должностных и юридических лиц. Так, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей.