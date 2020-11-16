Волки полностью оставили Тамбовскую область. Зверь, ставший символом региона, здесь больше не обитает. По данным минприроды, в этом году ни одного серого волка на Тамбовщине не обнаружено. Правда, и до этого их там было немного: начиная с 2010 года популяция волков никогда не превышала четырех особей. Но полный ноль зафиксирован впервые.

"Никакого экологического бедствия в связи с отсутствием волка в регионах с высокой численностью населения, в том числе в Тамбовской области, нет, - заверили в минприроды. - Его роль выполняет лисица. Регион просто не является оптимальным для обитания волка. Кроме того, биологические особенности вида, в частности площадь стайных участков, подразумевают, что волки могут находиться на территории Тамбовской области не постоянно, время от времени посещая свои охотничьи угодья. Таким образом их численность может периодически возрастать за счет захода из сопредельных областей".

Ранее специалисты охотуправления Тамбовской области отчитались, что в этом году зарегистрировали в регионе всего двух волков. Правда, сразу же оговорились, что учет этот весьма приблизительный.

Приказ минприроды об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях разрешает, чтобы на 1000 га обитало 0,05 волка. Площадь Тамбовской области почти 3,5 млн га. То есть по нормативам максимум на ее территории могут обитать 175 волков. Если их будет больше, власти должны произвести "регулирование" - организовать отстрел. Так делали в советское время: считается, что поголовье волков в этих краях сильно увеличилось во время и сразу после войны. Тогда люди вели активную охоту на волков - они мешали жить и вести хозяйство.

"В населенных пунктах наличие крупных хищников (медведь, волк, лисица, енотовидная собака, шакал) нежелательно, так как кроме опасности нанесения травм они являются природным резервуаром заболеваний, опасных для человека (например, бешенства), - объяснили в минприроды. - В то же время крупные хищники - элементы биоценозов, сохранение которых входит в обязанность уполномоченных органов государственной власти, так как это обязанность РФ как участника Конвенции о биологическом разнообразии". В ведомстве добавили, что численность волка на Тамбовщине незначительна, вопрос ее регулирования не стоит. В аграрном регионе, где живет много людей, осталось совсем мало укромных уголков, полно раздражающих факторов и обитает не так много животных, на которых можно охотиться, и волки находят себе более подходящие места.

По данным учета минприроды, среди соседних с Тамбовской областей наиболее населена волками оказалась Воронежская область - 87 особей, еще 36 серых волков обитают в Саратовской области и 34 - в Рязанской. В Пензенской области - 8 волков.

Кстати

В день каждому волку нужны 1,5-2 кг мяса диких животных, рассказали в минприроды. В год получается до 730 кг. Такие аппетиты приводят к большим потерям среди копытных животных. Из-за этого охотничьи хозяйства, "ориентированные на интенсивное воспроизводство и эксплуатацию копытных животных", то есть предлагающие своим клиентам за деньги охотиться на кабанов, косуль, оленей и так далее, - несут большие потери от жизнедеятельности волка на своей территории. Поэтому их владельцы очень заинтересованы в том, чтобы отвадить серых хищников от своих владений. Однако на Тамбовщине уже как минимум десять лет эта проблема не слишком актуальна. По данным минприроды, в последнее время охотники добывали в Тамбовской области не больше одной особи волка в год, причем это происходило не в каждый сезон.

Между тем

По словам заместителя директора заповедника "Брянский лес" Елены Ситниковой, высокая численность зверя всегда чередуется со спадами. Так, несколько лет назад власти объявляли отстрел волков, которые наносили урон поголовью скота. Тогда собрали шесть специализированных бригад, которые сократили численность серых. Сейчас такой необходимости уже нет. Легендарный охотник Николай Лобанов, который знает все повадки серых, считает, что вместе с молодняком сейчас около 80-90 животных.

Зато в Коми в три раза увеличили квоту для отстрела волков. Причина - частые выходы волков в населенные пункты, нападения на людей и домашних животных. Как считают охотоведы, причина в том, что в поселках и городах есть кормовая база - свалки, мусорные контейнеры, домашние животные. Но самый чудовищный случай произошел в Удорском районе в прошлом году. В поселке Едва, где живет порядка 1,4 тысячи человек, волк загрыз 14-летнюю девочку. Она пошла вечером в магазин не вернулась домой. Отец нашел ее окровавленную, практически без скальпа. Чтобы стимулировать добычу хищных животных, в регионе увеличили денежное вознаграждение до 20 тысяч рублей за одного волка.

В Якутии и вовсе не знают, как найти управу на 3,5 тысячи хищников, терроризирующих не только диких копытных, но и домашних животных.

- У нас уже вошло в обиход понятие синантропный волк - это хищник, обитающий вблизи населенных пунктов, преследующий домашних животных, - говорит заместитель руководителя дирекции биологических ресурсов Якутии Иннокентий Семенов. - За год ущерб сельскому хозяйству республики достигает 200 миллионов рублей.

По науке, необходимо изымать половину поголовья. Удается же в лучшем случае добыть 700-800 волков за сезон. В итоге их численность восстанавливается до трех с половиной тысяч уже на следующий год.

Подготовили Александр Федосов, Светлана Цыганкова, Владимир Таюрский