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16.11.2020 17:37
Рубрика: Власть

Мишустин установил долю иностранных работников в 2021 году

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин установил на 2021 год допустимую долю иностранных работников для организаций, занимающихся отдельными видами деятельности.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: iStock
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Значение в 50 процентов установлено, в частности, для выращивания овощей, лесоводства и лесозаготовки, обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Для розничной торговли алкоголем и табаком в специализированных магазинах доля составит 15 процентов.

В строительстве иностранная рабочая силы может составить до 80 процентов. Норма не распространяется на Бурятию, Дагестан, Амурскую область и Москву. Для Дагестана она зафиксирована на уровне 50 процентов.

Полностью запрещено привлекать иностранцев для работы в аптеках, в розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов, палаток и рынков.

До 1 января организации должны привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением.

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