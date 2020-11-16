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16.11.2020 08:00
Рубрика: Власть

Московская программа поддержки инновационных проектов номинирована на премию ООН

Текст: Анна Полтавцева
Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что программа будет представлена на World Summit Awards 2020 - масштабном конкурсе, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу.

"Все номинанты на премию проходят тщательный отбор. Эксперты более чем из 180 государств оценивают их по критериям международной конкурентоспособности. Московская программа тестирования инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Узнав мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, компания может существенно улучшить его показатели", - подчеркнула Сергунина.

Фото: iStock
Наталья Сергунина: В Москве запустили карту инновационных решений

Как отметила вице-мэр, организациям, на чьих площадках проводится пилотное тестирование, программа интересна тем, что они могут безвозмездно знакомиться с перспективными технологиями и первыми анализировать современные практики в различных областях.

Например, в рамках программы уже тестировали беспилотную платформу для перевозки грузов на закрытых территориях "Эвокарго", дрон с бензиновым электрогенератором и увеличенным временем полета, модульную систему для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ Easy ECG, автоматический бесконтактный дезинфектор для рук "БИО Точка". В тестировании также участвовали первая в мире перчатка, управляемая мысленными командами "Экзокисть-2", и тренажер для восстановления мелкой моторики кисти "Аника".

Эксперты премии World Summit Awards изучают региональные инновационные и цифровые решения, которые могут иметь глобальное значение. Номинантов оценивают по семи критериям, таким как содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество и ценность.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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