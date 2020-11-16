Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи

На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2021 году Москва выделит 33 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун на первом чтении проекта бюджета Москвы на предстоящий год.

На 2,6 млрд рублей планируется увеличить бюджет высокотехнологичных методов медицинской помощи. Уровень финансирования в 2021 году за счет бюджета города Москвы достигнет 10,9 млрд рублей. ЗЗ млрд рублей составит общий объем ВМП из всех источников финансирования. По сравнению с 2010 годом он увеличится в 5 раз.