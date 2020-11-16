Москва выделит деньги на бесплатную для горожан вакцину от коронавируса

В бюджете 2021 года столица отдельной строкой прописала выделение 10 млрд рублей на вакцинацию жителей Москвы против COVID-19. Благодаря этому каждый москвич сможет пройти бесплатную вакцинацию и чувствовать себя в безопасности. Всего в ближайшие три года Москва выделит на эти цели 30 млрд рублей. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун на первом чтении проекта бюджета Москвы на 2021 год в Мосгордуме.

"В 2020 году Москва, как и весь мир, столкнулась с эпидемией новой коронавирусной инфекцией. В столице были приняты беспрецедентные меры по борьбе с ее распространением. Помимо проведения противоэпидемиологических мероприятий, открытия временных госпиталей, организации специализированных коек и обеспечения всех заболевших бесплатными лекарственными препаратами, проводится массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу. Также в ближайшее время начнется массовая вакцинация от коронавируса, на которую в следующем году город выделит 10 миллиардов рублей. Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов", - рассказал он.

В настоящее время Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продолжают пострегистрационное клиническое исследование вакцины против COVID-19 на базе столичных поликлиник. Вакцину получили уже более 20 тысяч человек. Среди участников исследования не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений после прививки.

Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний. Массовая вакцинация помогла справится с эпидемиями таких страшных болезней, как оспа, корь, столбняк, полиомиелит и др. В Москве благодаря массовой вакцинации от гриппа удалось избежать эпидемий на протяжении нескольких лет, а уровень заболеваемости с 2011 года снизился в 23 раза. Общий объем средств на профилактику инфекционных болезней в 2021-2023 годах в Москве превысит 38 млрд рублей, или 12,7 млрд рублей ежегодно.