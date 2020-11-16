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16.11.2020 22:35
Рубрика: Общество

Укол оплатит город

Столица заложила в бюджете на 2021 год 10 миллиардов рублей на вакцинацию жителей от коронавируса
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 258(8312)
В проекте столичного бюджета на 2021 год отдельной строкой прописано выделение 10 миллиардов рублей на вакцинацию жителей Москвы против COVID-19. Благодаря этому каждый москвич сможет сделать бесплатную прививку и почувствовать себя наконец в безопасности.
Вакцину от коронавируса в Москве получили уже 20 тысяч человек - и ни у кого не было осложнений. Фото: Владимир Аносов/РГ Вакцину от коронавируса в Москве получили уже 20 тысяч человек - и ни у кого не было осложнений. Фото: Владимир Аносов/РГ
Вакцину от коронавируса в Москве получили уже 20 тысяч человек - и ни у кого не было осложнений. Фото: Владимир Аносов/РГ

Об этом сообщил во время обсуждения бюджета города в первом чтении министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун в Мосгордуме, докладывая о предстоящих расходах столицы на медобслуживание москвичей.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию

"В 2020 году Москва, как и весь мир, столкнулась с эпидемией новой коронавирусной инфекцией, - рассказал министр. - В городе были приняты беспрецедентные меры по борьбе с ее распространением. Помимо проведения противоэпидемиологических мероприятий, открытия временных госпиталей, организации специализированных коек и обеспечения всех заболевших бесплатными лекарственными препаратами, проводится массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу. А в ближайшее время начнется массовая вакцинация от коронавируса, на которую в следующем году город выделит 10 миллиардов рублей. Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов".

Напомню, вакцинации в столице всегда уделялось большое внимание. Помимо национального календаря профилактических прививок, включающих вакцинацию против 12 инфекций, Москва имеет еще и свой региональный календарь. В нем предусмотрена вакцинация против 17 видов инфекций. В частности, обязательные профилактические прививки для взрослых - против дифтерии, столбняка, гепатита В, кори и других инфекций. Например, благодаря массовой вакцинации от гриппа городу удается избежать эпидемий на протяжении нескольких лет, а уровень заболеваемости с 2011 года снизился в 23 раза.

Каждый москвич сможет сделать бесплатную прививку и почувствовать себя наконец в безопасности

В настоящее время правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России продолжают пострегистрационное клиническое исследование вакцины против COVID-19 на базе столичных поликлиник. Вакцину получили уже более 20 тысяч человек. Среди участников исследования не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений после прививки, отметил Алексей Хрипун. Он подчеркнул: вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний. Ведь в свое время она помогла справиться с эпидемиями таких страшных болезней, как оспа, корь, столбняк, полиомиелит и других.

Общий объем средств на профилактику инфекционных болезней в 2021-2023 годах в Москве превысит 38 миллиардов рублей или 12,7 миллиарда рублей ежегодно. Из них на вакцинацию против коронавируса на три года будет выделено 30 миллиардов рублей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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