Опыт Воронежской области по развитию села рассмотрели в Совфеде

Успешные практики регионов по улучшению жизни граждан обсудили на заседании Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации РФ. Наработки Воронежской области представил спикер регионального парламента Владимир Нетесов.

Участниками встречи стали руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, эксперты, члены научно-экспертного совета и сенаторы.

Спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что одна из недавних поправок в Конституцию закрепила создание в России условий для "взаимного доверия государства и общества". Она предложила разработать шаги, которые помогли бы повысить уровень такого доверия. Ключевыми условиями, по словам Матвиенко, выступает благополучие людей, учет их интересов при принятии государственных решений, а также ощутимые положительные изменения в повседневной жизни.

После основных докладов участники заседания обозначили проблемы, мешающие формированию атмосферы доверия между обществом и властью, и рассмотрели успешные практики в этой сфере.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал, что в регионе действует единый стандарт, призванный приблизить условия жизни в сельской местности к городским, улучшить социальное самочувствие людей, а главное - придать импульс развитию села.

Благодаря комплексу мер, предпринятых совместными усилиями власти, бизнеса и общества при мощной поддержке федерального центра, Воронежская область уверенно вошла в двадцатку крупнейших экономик субъектов России. А в сфере сельского хозяйства - в пятерку лучших.

- Мы стремимся не только сохранить темпы развития, но и сделать так, чтобы достигнутые экономические успехи, накопленный потенциал отразился на жизни каждого воронежца, - подчеркнул Владимир Нетесов. - Фактически все последнее десятилетие финансовые и организационные усилия региональных властей были направлены на то, чтобы способствовать созданию одинаково комфортных условий для жизни, профессионального развития и досуга людей и в городе, и в деревне. Мы, как преимущественно аграрный регион, крайне заинтересованы в том, чтобы в сельской местности развивалась экономика.

С 2009 года в регионе было отремонтировано более 2,5 тысячи километров дорог и построено свыше 160 километров новых трасс. Также во всех муниципальных образованиях возведено и реконструировано 37 школ и 97 детских садов. Появилось 189 новых объектов здравоохранения. Построено и реконструировано 14 домов культуры, также капитально отремонтированы 136 культурных объектов. Работают 716 новых объектов физкультуры, благоустроено 520 общественных территорий.

Владимир Нетесов отметил, что регион законодательно закрепил широкий спектр преференций для бизнеса. В 2019 году валовый объем сельскохозяйственной продукции составил 248 миллиардов рублей - это более четырех процентов от общего по России.

Фото: Воронежская областная Дума

- Конечно, еще достаточно вопросов, которые требуют внимания и комплексных усилий законодательной и исполнительной власти. Мы прекрасно понимаем, что достигнутые позиции надо не только сохранять, но и приумножать, - добавил Владимир Нетесов.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации в адрес органов власти, Банка России, Российской академии наук и Российской академии образования, Торгово-промышленной палаты и РСПП.

В частности, Совету Федерации совместно с Государственной Думой, Правительством РФ и институтами гражданского общества рекомендовано разработать комплекс законодательных и иных мер по укреплению местного самоуправления, включая повышение финансовой обеспеченности местных бюджетов.

В свою очередь, законодательным и исполнительным органам госвласти регионов Совет рекомендовал активнее внедрять цифровые сервисы для "обратной связи", в том числе для вовлечения граждан в обсуждение принимаемых решений.