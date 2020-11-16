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16.11.2020 17:47
Рубрика: Происшествия

Под Белгородом подвесной мост ушел под воду через месяц после ремонта

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В поселке Волоконовка Белгородской области недавно отремонтированный подвесной мост провис под выпавшим снегом настолько, что его часть ушла под воду в реку Оскол. Фото сооружения тут же разлетелось по соцсетям.

Фото: Bill Offer, Boulder Pointe Golf Club / www.twitter.com/MotoringChat
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Как сообщили в прокуратуре региона, по факту провисания моста начата проверка. Тем временем, администрация Волоконовского района дала комментарий по ситуации на официальной странице в соцсети. В частности, муниципальные чиновники назвали причину провисания моста - "одновременный отрыв якорных петель натяжителя тросов".

Там же напомнили, что совсем недавно - а именно в сентябре-октябре - этот мост был отремонтирован: но те самые якорные петли подрядчик не заменил на новые. Контрактом такая работа не предусматривалась. Теперь же устранять последствия аварии будет тот же предприниматель, что и выполнял ремонтные работы.

В администрации напомнили, что подобный случай с этим мостом, который был изготовлен в 1968 году и соединяет центр поселка с парком культуры и отдыха, уже был: в 2004 году мост провис во время празднования дня Ивана Купалы из-за большого скопления пешеходов на нем. После этого ходить по мосту стали меньше: волоконовцы пользуются вантовым сооружением, которое находится на 250 метров ниже по течению реки.

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