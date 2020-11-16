Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом

Пожарные расчеты и другие оперативные службы выехали на станцию Новки-1 в Камешковском районе, где сошли с рельсов 12 вагонов с мазутом. В результате ЧП пострадал один человек.

- По предварительной информации, сошли с рельсов 12 цистерн, нарушены габариты двух путей, пострадал один человек, - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Владимирской области.

По данным приволжского СУ СК на транспорте, авария произошла на 238 километре перегона Камешки-Новки. Уточняется, что сошли с рельсов 30 из 54 вагонов грузового поезда с мазутом. По данному факту следователи проводят проверку.

Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 14.42. Спасатели работают над тем, чтобы не допустить розлива топлива и его возгорания.