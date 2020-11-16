СК возбудил дело после схода поезда с мазутом под Владимиром

ЧП на железной дороге возле Коврова расследуют в рамках уголовного дела. С рельсов сошли 35 вагонов с мазутом, погиб один рабочий.

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, днем 16 ноября вблизи Коврова на 238 километре перегона Камешки - Новки с рельсов сошли 35 из 54 вагонов грузового поезда № 2617. Мазут разлился на 12,5 тысячи квадратных метров, что повлекло причинение крупного ущерба природе.

Также при аварии погиб дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев, сообщили в дирекции Горьковской железной дороги. Мужчину 1969 года рождения извлекли из-под вагонов на перегоне Новки 1 - Тереховицы с тяжелыми травмами, он скончался по пути в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, допрашиваются свидетели. Продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации. Будет назначен ряд экспертиз. Размер ущерба уточняется.

"Лишь после проведения необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц", - добавили в СК.

Тем временем продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Чтобы снизить экологический ущерб от разлива мазута, организованы работы по локализации утечки (обваловка). На месте оборудован временный пост Горьковской железной дороги, где будут мониторить экологические показатели проб грунта, воды и воздуха.

План ликвидации последствий будет направлен в природоохранные органы Владимирской области. Совместно с властями региона прорабатывается схема организации временного хранения загрязненной почвы для последующей переработки.

В результате схода цистерн были нарушены габариты соседнего пути. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда. Не исключены задержки пассажирских составов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Веру Шеламкову, власти введут режим чрезвычайной ситуации в Камешковском районе области. Уточняется, что эвакуация жителей не планируется, поскольку ЧП произошло вне населенного пункта. Работы по ликвидации последствий будут проводиться круглосуточно, на место аварии всего направлено четыре восстановительных поезда.