Суздальский фестиваль анимации начал прием заявок

Начался прием заявок на участие в XXVI Открытом российском фестивале анимационного кино (ОРФАК), который состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, где покажут фильмы, созданные в России и Беларуси. Будут представлены также работы белорусских и российских мультипликаторов, работающих в третьих странах.

Появился фестиваль в 1996 году, его приютил тогда пансионат "Березовая роща" под Тарусой. Это был маленький дом отдыха в четыре этажа на двести коек. В первом конкурсе участвовали фильмы трех лет, поскольку анимация в 90-х сошла на нет. Но атмосфера была несравнима даже с крупными кинофорумами: березки, свежий воздух, лыжи и санки, экскурсии в Поленово и к домику Цветаевой.

Никаких пафосных церемоний. Во время закрытия фестиваля белорус Михаил Тумеля и россиянин Иван Максимов взяли в руки гитару и балалайку, сели на край сцены и спели "Дым сигарет с ментолом". Исполнять эту песню стало ежегодной традицией.

Первым призом тогда стала статуэтка, которой так и не придумали название. Со временем приз сменился - им стала "Девочка с гусем". Переехал и фестиваль, с 2002 года его принимает туристический центр в Суздале Владимирской области.

Параллельно проводятся традиционные конкурсы фестивальных заставок и плакатов. Суздальский фестиваль - главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства. В этом году в нем приняло участие более двух тысяч человек и с каждым годом количество фильмов, участников, мероприятий неуклонно растет.

Фестиваль организуется Кинокомпанией "Мастер-Фильм" совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры РФ.