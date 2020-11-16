Телефонный мошенник выманил у пенсионера 50 тысяч рублей

У пенсионера выманили 50 тысяч рублей под предлогом якобы полагающейся ему компенсации за купленные лекарства. Жертвой мошенника стал 83-летний житель подмосковного Протвино.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник позвонил пенсионеру, представился сотрудником одного из банков и сообщил, что ему полагается компенсация за приобретенные им медицинские препараты. Чтобы получить деньги, необходимо заплатить налог - около 50 тысяч рублей. Пожилой мужчина, поверив словам псевдоработника кредитной организации, перечислил деньги на указанный счет. Спустя некоторое время он понял, что это обман и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Полицейские установили принадлежность абонентских номеров телефонов, с которых производились звонки пенсионеру, получили сведения о движении денег на счет злоумышленника и задержали подозреваемого по месту его временного проживания в Москве. Им оказался ранее судимый 25-летний уроженец ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Протвинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.