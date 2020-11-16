В Калуге поздравили Таисию Соколову

16 ноября заместитель председателя городской думы Калуги Александр Иванов и члены организации "Союз женщин России" поздравили с 89-м днем рождения Таисию Константиновну Соколову.

Долгое время Таисия Константиновна работала учителем начальных классов. Затем, в 1967 году перешла на работу в Калужский райисполком. В 1986 году возглавила Совет женщин сначала Московского района, а затем и областной. Под ее руководством женсоветы активно занимались просветительской и патриотической работой, решали проблемы старшего поколения и многодетных семей, поддерживали вдов, женщин-инвалидов, помогали матерям-одиночкам.

Таисия Константиновна участвовала в создании Калужского регионального отделения "Союза женщин России" и является почетным членом Правления организации. За весомый вклад в развитие женского движения имениннице вручена памятная медаль "Дочерям Отчизны".