В Костроме полиция закрыла интернет-магазин наркотиков

Костромские полицейские задержали предполагаемого организатора преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.

- Предварительно установлено, что 25-летний лидер группы распределял деньги между курьерами, сообщал им информацию о местах хранения оптовых партий товара, нарезал участки для "закладок" и определял логистику, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан помощник лидера группы - у него изъято 230 свертков с приготовленными к продаже наркотиками. Еще 400 "закладок" оперативники нашли в тайниках на территории Брянской и Калужской областей.

Ранее полицейские задержали в Костромской области и Подмосковье других членов группы. В тайнике автомобиля, остановленного близ Неи, правоохранители нашли 54 грамма "дизайнерских" наркотиков, а чуть позже в Щелкове обнаружили оптовую базу группы в специально для этого арендованном коттедже.

Против лидера группы наркодилеров и его подельников возбуждено уголовное дело. На время следствия они помещены под стражу.