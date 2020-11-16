В столице появились новые парковки для электромобилей и гибридов, которым нужна подзарядка от электростанций. Места для них обозначены специальными дорожными знаками. А если стоянку с "розеткой" займет машина с бензиновым движком, то ее владельцу грозит штраф - 2,5 тысячи рублей.

Парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин, обозначают знаком "Парковка" с дополнительной информационной табличкой, на которой изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки. Это значит, что на таких стоянках можно не только бесплатно припарковать, но и заправить свою машину. Рядом стоят специальные электрозарядные станции. Найти адрес ближайшей "розетки" можно на сайте parking.mos.ru или в мобильном приложении "Парковки Москвы". Сейчас на карте 66 парковок на 69 мест, все они расположены в пределах Третьего транспортного кольца. Некоторые спецстоянки рассчитаны на два электрокара. Больше всего "розеток" в районе Якиманки, Тверском и Пресненском.

По проекту дептранса "Энергия Москвы" уже через три года количество зарядных станций для электротранспорта увеличится достигнет 600. Таким образом, хватит на всех, так как по данным аналитического агентства "Автостат" сейчас в столице зарегистрировано около 700 электрокаров.

"Водителей обычных машин такое нововведение не заденет. Около сотни специально выделенных мест, где можно припарковать и зарядить автомобили с электродвижком, - это слишком мало на фоне многих тысяч стоянок, чтобы говорить о каком-то значении для городской транспортной среды", - отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Он отмечает, что для Москвы такие машины действительно экономичны. Появляются бонусы в виде бесплатной парковки и подзарядки, нулевой транспортный налог, но цена самого авто очень высока: за два миллиона рублей можно взять лишь очень скромный экземпляр. И зимой аккумулятор намного быстрее разряжается. Вместо летних 160 км на одном заряде можно проехать примерно 100.