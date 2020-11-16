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16.11.2020 22:42
Рубрика: Экономика

Стоянка с розеткой

Где в Москве парковаться электрокарам?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 258(8312)
В столице появились новые парковки для электромобилей и гибридов, которым нужна подзарядка от электростанций. Места для них обозначены специальными дорожными знаками. А если стоянку с "розеткой" займет машина с бензиновым движком, то ее владельцу грозит штраф - 2,5 тысячи рублей.

Парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин, обозначают знаком "Парковка" с дополнительной информационной табличкой, на которой изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки. Это значит, что на таких стоянках можно не только бесплатно припарковать, но и заправить свою машину. Рядом стоят специальные электрозарядные станции. Найти адрес ближайшей "розетки" можно на сайте parking.mos.ru или в мобильном приложении "Парковки Москвы". Сейчас на карте 66 парковок на 69 мест, все они расположены в пределах Третьего транспортного кольца. Некоторые спецстоянки рассчитаны на два электрокара. Больше всего "розеток" в районе Якиманки, Тверском и Пресненском.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Парковка у аэропорта Внуково подешевела

По проекту дептранса "Энергия Москвы" уже через три года количество зарядных станций для электротранспорта увеличится достигнет 600. Таким образом, хватит на всех, так как по данным аналитического агентства "Автостат" сейчас в столице зарегистрировано около 700 электрокаров.

"Водителей обычных машин такое нововведение не заденет. Около сотни специально выделенных мест, где можно припарковать и зарядить автомобили с электродвижком, - это слишком мало на фоне многих тысяч стоянок, чтобы говорить о каком-то значении для городской транспортной среды", - отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Он отмечает, что для Москвы такие машины действительно экономичны. Появляются бонусы в виде бесплатной парковки и подзарядки, нулевой транспортный налог, но цена самого авто очень высока: за два миллиона рублей можно взять лишь очень скромный экземпляр. И зимой аккумулятор намного быстрее разряжается. Вместо летних 160 км на одном заряде можно проехать примерно 100.

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