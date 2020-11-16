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16.11.2020 21:10
Рубрика: Общество

В Москве тестируют систему автоматической дезинфекции лифтов

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
В НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора поступила модель лифта с автоматической системой дезинфекции. Его создали на одном из московских заводов. Представители предприятия уже заявляют о впечатляющих результатах первой сессии санитарных тестов.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Основа устройства - одиночные светодиодные излучатели ультрафиолета. Они одинаково эффективны против вирусов и бактерий, так как разрушают РНК микроорганизмов, отмечает кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский. "Фактически такие лампы действительно могут уничтожить все живые микроорганизмы", - рассказал он в своем YouTube-канале.

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Ультрафиолет в той или иной форме давно применяется в разных отраслях для обеззараживания воздуха и поверхностей. Например, кварцевание палат в больницах - это та же самая обработка ультрафиолетом, продолжает Комаровский. Так же и общественный транспорт обрабатывают в депо. В частности, этот метод дезинфекции применялся еще до коронавируса и в московском метро, применяется и сейчас. Важное условие - во время обработки в помещении не должно быть людей, так как длительное воздействие ультрафиолета может привести даже к ожогам глаз.

В опытной модели лифта этот момент учтен. Дезинфектор синхронизирован с другими системами автоматического подъемника. Например, с датчиками присутствия. Излучатель включится лишь в случае, если в кабине никого не будет. При открытии дверей система сама выключается, и лифт работает в обычном режиме. В кабине также разместили экран, на котором показываются параметры работоспособности системы. Разработчики считают, что за час излучатель уничтожит до 98 процентов болезнетворных микроорганизмов. На испытаниях в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора высокая эффективность была подтверждена.

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