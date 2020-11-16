Новости

В воронежской колонии раскрыта террористическая сеть 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48
Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще 11:38
Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию 11:36
В Минприроды проведут проверку срыва закупки мусорных контейнеров 11:34
В Челябинской области режим ограничений продлен до конца декабря 11:32
В столичный регион пришла метеорологическая зима 11:28
Полиция подтвердила задержание бойца UFC Яндиева 11:27
Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева 11:08
В Челябинске начнут серийный выпуск умных изделий для танка Т-90М 11:06
В "ЕР" призвали отложить законопроект об изъятии детей из семьи 11:06
Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверит данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии 10:01
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 12:02
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 6360 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки госпитализировано 1217 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 373 человека.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
За сутки в России подтверждено 22 778 случаев COVID-19 в 85 регионах

18,4% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% - от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,2% - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин пообещал гражданам прямую связь с ведомствами и чиновниками
Санду избрана новым президентом Молдавии
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе