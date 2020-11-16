В Смоленске установили бюст писателю Александру Беляеву

Первый в мире памятник писателю-фантасту Александру Беляеву появился на улице Докучаева в центре Смоленска. Деньги на бронзовый бюст собрали горожане.

Они же прозвали улицу Аллеей писателей - ранее на Докучаева установили бюст Бориса Васильева, автора "А зори здесь тихие...". К тому же напротив дома N4, где стоит новый монумент, раньше находился деревянный домик, где в 1884 году родился Александр Беляев.

Идея увековечить в бронзе автора "Человека-амфибии", "Головы профессора Доуэля" и "Продавца воздуха" появилась в 2014 году, когда отмечали 130-летие со дня его рождения. Сбор средств занял пять лет - помогли местные меценаты, почти половину суммы удалось собрать благодаря спектаклю "Дело профессора Доуэля", поставленному год назад в Камерном театре актрисой Марией Вилюновой. Воплотила идею в жизнь супружеская чета - скульптор Константин Куликов и его жена-архитектор Наталья. Они организовали сбор пожертвований, разработали и согласовали проект. Ну и сам памятник изготовили. Голова писателя Беляева покоится на стопке книг. "Это символ жизни мысли после смерти, о чем так мечтал писатель", - объяснили авторы.

Еще одна художественная хитрость - установлен монумент так, что с какой стороны к нему ни подойди - окажешься лицом к лицу с фантастом. Ни к кому из прохожих бюст не обращен спиной.