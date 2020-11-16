В столичной клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело после смерти пяти пациентов частной клиники. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя главка Юлия Иванова, речь идет о "Научно-практическом центре хирургии и гинекологии", что расположен на Мичуринском проспекте.

По данным следствия, это медицинское учреждение оказывало гражданам медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. На ряд услуг у клиники вообще не было лицензии, её аннулировали по иску Росздравнадзора.

Жертвами некомпетентных врачей стали пять пациентов, они скончались. Еще одна пациентка получила вред средней тяжести.