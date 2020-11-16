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16.11.2020 15:26
Рубрика: Происшествия

В столичной клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов

Текст: Ирина Рыбникова

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело после смерти пяти пациентов частной клиники. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя главка Юлия Иванова, речь идет о "Научно-практическом центре хирургии и гинекологии", что расположен на Мичуринском проспекте.

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По данным следствия, это медицинское учреждение оказывало гражданам медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. На ряд услуг у клиники вообще не было лицензии, её аннулировали по иску Росздравнадзора.

Жертвами некомпетентных врачей стали пять пациентов, они скончались. Еще одна пациентка получила вред средней тяжести.

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