Среднесуточная температура воздуха ушла в минус, а значит в столичный регион пришла метеорологическая зима. Какой будет первая неделя холодов рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, наиболее холодным днем недели в столичном регионе станет вторник, 17 ноября. В этот день среднесуточная температура воздуха составит -4 градуса, что будет ниже нормы на 1-2 единицы. "В понедельник будет относительно тепло: днем около -1..-3, в ночные часы не ниже -7 градусов, утром во вторник воздух остынет до -9, днем не выше +4...+6, - рассказала Позднякова. - В среду и четверг регион окажется под влиянием атлантического циклона, и днем потеплеет до слабого плюса, но ночи останутся холодными: -3...-6. В эти сутки ожидается сильный, пронзительный ветер до 17 м/с, временами будет идти дождь со снегом, на дорогах образуется сильная гололедица.

В пятницу днем похолодает до -1...-3 и пойдет слабый снежок.

По словам Поздняковой, погода в регионе будет в целом соответствовать климатической норме, что касается образования снежного покрова, то пока он не образуется, выпавший снег растает.