В воронежской колонии пресекли деятельность террористической сети

Суд вынес приговоры пятерым осужденным из воронежской исправительной колонии № 3. Их признали виновными в организации террористического сообщества, вербовке новых членов сети и подготовке терактов - в том числе взрыва многоквартирного жилого дома в Воронеже, нападений на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Воронежская ИК-3 - колония строгого режима, здесь отбывают сроки рецидивисты, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пятеро граждан создали в режимном учреждении террористическую ячейку.

Один из подельников полностью признал свою вину на суде. Организатор сети осужден на 24 года колонии особого режима, первые пять лет он проведет в тюрьме. Еще двое получили 18 лет и 17 лет особого режима (первые три года в тюрьме). Оставшиеся - 16 лет и 8,5 года, тюрьме они проведут по два года каждый.