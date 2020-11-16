Жителям Подмосковья рассказали, как разблокировать социальные карты

Жители Подмосковья, считающие, что их социальные карты были заблокированы по ошибке, могут оспорить блокировку на областном портале "Добродел". Если ошибка действительно есть, блокировка будет снята.

Напомним, соцкарты жителям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, были заблокированы на прошлой неделе сроком до 29 ноября. Власти объяснили: решение продиктовано заботой о пенсионерах и инвалидах, которые тяжелее всего переносят COVID-19. Поэтому для них в регионе объявлен режим самоизоляции с рекомендациями сидеть дома.

После блокировки соцкарт пассажиров данных категорий в общественном транспорте действительно стало на 40% меньше. Но зато появились жалобы от тех, кто не понимает, по какой причине их проездные не срабатывают. "Уехала на несколько дней к дочери в Подольск, обратно пришлось возвращаться за свой счет. А почему? Мне 62 года, я под ограничения попасть не должна", - жалуется в соцсетях жительница Балашихи Галина Иванова. "Мне 64, и я еще работаю, езжу на работу и обратно за деньги", - вторит реутовчанин Геннадий Милютин. Оба утверждают, что инвалидности не имеют и в списках хронических больных не значатся.

Специально для таких случаев на портале "Добродел" в категории "Социальная сфера" появился раздел "Социальные карты". Туда нужно написать сообщение о разблокировке карты, указав ее номер и свои данные. Каждое такое сообщение специалисты регионального министерства социального развития проверят вручную. Как и при любых массовых действиях, ошибки при блокировке карт, конечно, могут случиться. Где-то вовремя не обновили статистику, не вычеркнув из нее выздоровевших от тяжелых болезней людей. А где-то перепутали однофамильцев или работодатель подал неверные данные. Да, работающие пенсионеры, чье присутствие на рабочем месте необходимо, под режим самоизоляции не попадают, но им для разблокировки карт необходимо обратиться к работодателю. Он подаст в органы соцзащиты заявление, и проездные сотрудников вновь оживут.

К слову, пока в разделе "Социальные карты"находятся только 15 сообщений с просьбой о разблокировке. И не все из них принадлежат пожилым людям. Просят оживить карты еще и студенты медицинских вузов, которые не ушли на дистанционное обучение.

Тем временем

В областном министерстве здравоохранения приняли решение продлить рабочий день врачам неотложной помощи поликлинического звена из-за возросшего количества вызовов на дом.

"Наша система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки. В среднем в сутки бригады неотложной помощи поликлиник обслуживают более 5 тысяч вызовов, и их количество продолжает расти. Раньше врачи выезжали на вызовы до 20.00, теперь они будут работать до 23.00, чтобы медицинская помощь оставалась доступной жителям", - сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Она напомнила, что неотложные бригады выезжают к пациентам при внезапных острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства.