Жителям Подмосковья рассказали, как разблокировать социальные карты

Напомним, соцкарты жителям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, были заблокированы на прошлой неделе сроком до 29 ноября. Власти объяснили: решение продиктовано заботой о пенсионерах и инвалидах, которые тяжелее всего переносят COVID-19. Поэтому для них в регионе объявлен режим самоизоляции с рекомендациями сидеть дома.
После блокировки соцкарт пассажиров данных категорий в общественном транспорте действительно стало на 40% меньше. Но зато появились жалобы от тех, кто не понимает, по какой причине их проездные не срабатывают. "Уехала на несколько дней к дочери в Подольск, обратно пришлось возвращаться за свой счет. А почему? Мне 62 года, я под ограничения попасть не должна", - жалуется в соцсетях жительница Балашихи Галина Иванова. "Мне 64, и я еще работаю, езжу на работу и обратно за деньги", - вторит реутовчанин Геннадий Милютин. Оба утверждают, что инвалидности не имеют и в списках хронических больных не значатся.
Специально для таких случаев на портале "Добродел" в категории "Социальная сфера" появился раздел "Социальные карты". Туда нужно написать сообщение о разблокировке карты, указав ее номер и свои данные. Каждое такое сообщение специалисты регионального министерства социального развития проверят вручную. Как и при любых массовых действиях, ошибки при блокировке карт, конечно, могут случиться. Где-то вовремя не обновили статистику, не вычеркнув из нее выздоровевших от тяжелых болезней людей. А где-то перепутали однофамильцев или работодатель подал неверные данные. Да, работающие пенсионеры, чье присутствие на рабочем месте необходимо, под режим самоизоляции не попадают, но им для разблокировки карт необходимо обратиться к работодателю. Он подаст в органы соцзащиты заявление, и проездные сотрудников вновь оживут.
К слову, пока в разделе "Социальные карты"находятся только 15 сообщений с просьбой о разблокировке. И не все из них принадлежат пожилым людям. Просят оживить карты еще и студенты медицинских вузов, которые не ушли на дистанционное обучение.
В областном министерстве здравоохранения приняли решение продлить рабочий день врачам неотложной помощи поликлинического звена из-за возросшего количества вызовов на дом.
"Наша система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки. В среднем в сутки бригады неотложной помощи поликлиник обслуживают более 5 тысяч вызовов, и их количество продолжает расти. Раньше врачи выезжали на вызовы до 20.00, теперь они будут работать до 23.00, чтобы медицинская помощь оставалась доступной жителям", - сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Она напомнила, что неотложные бригады выезжают к пациентам при внезапных острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства.