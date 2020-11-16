Власти Москвы рассматривают вопрос о расширении зоны платной парковки. Руководство департамента транспорта направило этот вопрос на обсуждение советов Кунцево, Таганского и Войковского районов. Официальные письма дептранса обнародовали сами муниципальные депутаты.

В Войковском районе предложили ввести платную парковку на Выборгской улице и участке улицы Космонавта Волкова между Ленинградским шоссе, говорится в обращении первого замруководителя департамента - руководителя контрактной службы Сергея Андрейкина. Это тарифная зона 40 руб. в час. Предложение уже обсудили на районном собрании. По мнению главы управы Олега Захарова, платная парковка поможет упорядочить движение по этим улицам. "Ею в основном будут пользоваться те, кто приезжает в СИЗО, социальные учреждения по делам, - отмечает Олег Захаров. - В то же время офисные центры и дома обеспечены собственными парковками". Рассмотреть расширение платной парковки дептранс предлагает также в Таганском районе. Как отметил глава муниципалитета Илья Свиридов, речь идет о Проектируемых проездах N 190, 6501 и Малом Калитниковском проезде. В Кунцеве зону предполагается распространить на Проектируемый проезд N 2185 и улицу Маршала Сергеева.