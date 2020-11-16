Новости

Эмир Кустурица: Милорад Додик - это борец за сербскую национальную идентичность 20:56
В Перу возбудили дело против бывшего президента 20:27
Шесть британских депутатов ушли на самоизоляцию после встречи с Джонсоном 20:23
Путин включил Якушева в состав Совбеза РФ 20:12
Путин произвел ротацию в Совете по правам человека 20:06
Европейских лидеров призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю 19:57
Харитонова могут выписать из больницы в пятницу 19:46
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID 19:30
В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить отца 19:22
Минтруд предложил расширить меры соцподдержки для бездомных 19:16
Росстат: Задолженность по зарплате выросла почти до 1,9 миллиарда рублей 19:00
В Петербурге возле мемориальных досок предложили запретить торговлю 18:50
Большой театр заново продаст билеты на спектакли 18:46
Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным 18:36
Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 18:35
Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию 18:22
Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 18:18
Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров 18:13
Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября 18:02
Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту 18:00
В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины 18:00
Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья 17:45
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса 17:40
В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску 17:27
В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 20:19
Рубрика: Экономика

Дворцовый переворот

Команда международных архитекторов районные ДК превращает в многофункциональные центры
Текст: Владимир Таюрский, Татьяна Ткачева, Ольга Штейн ("Российская газета", Екатеринбург - Воронеж - Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Дарья Наугольнова и Алексей Боев, архитекторы из Воронежа, живут в Голландии. Ездят по России, исследуют ДК и придумывают, как вдохнуть в них вторую жизнь.
На Урале команда архитекторов исследует для перезагрузки шесть Дворцов культуры. Один из них — Центр культуры и искусств «Верх- Исетский» в Екатеринбурге, который был построен 63 года назад. Фото: Татьяна Андреева На Урале команда архитекторов исследует для перезагрузки шесть Дворцов культуры. Один из них — Центр культуры и искусств «Верх- Исетский» в Екатеринбурге, который был построен 63 года назад. Фото: Татьяна Андреева
На Урале команда архитекторов исследует для перезагрузки шесть Дворцов культуры. Один из них — Центр культуры и искусств «Верх- Исетский» в Екатеринбурге, который был построен 63 года назад. Фото: Татьяна Андреева

"Системы массового досуга, какой были ДК при СССР, нет нигде в мире, - объясняет Дарья. - Дома культуры работали при предприятиях, во время кризиса 1990-х компании избавлялись от "непрофильных активов". Муниципалитеты не могли обеспечить финансирование, и ДК пришли в упадок". Беда в том, что Дворцы культуры, привыкшие рассчитывать на деньги извне, не умеют сами выживать - коммерция в них почти не развита.

Фото: Татьяна Белякова/ТАСС
Большой театр заново продаст билеты на спектакли

Правда, есть примеры преображения пространств бывших промышленных объектов. Архитекторы решили: упускать потенциал такого роскошного наследства, как сеть ДК, - просто преступление. Получили грант Фонда креативных индустрий Голландии и российский Президентский грант, подключили специалистов из разных городов. Проект назвали "Идентичность в типовом" - практически все ДК советской эпохи возводили по типовым проектам. За основу взяли Дворцы культуры 1950-х годов, построенные по проекту Константина Бартошевича. В России таких 140, шесть из них в Свердловской области: в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Дегтярске, Полевском, Ревде и Асбесте. Одни в упадке, другие, кого поддерживает бизнес или муниципалитет, процветают. "Как правило, ДК - сам объект и прилегающая территория - используется лишь на 30-40 процентов мощности, - говорит Дарья. - Допустим, зал занимает один коллектив, помещение "работает" 10-15 часов в неделю вместо 60 возможных. Мы предлагаем создавать пространства с выдвижными перегородками, системами хранения, где можно оставить инвентарь".

Руководству, считают архитекторы, следует учиться общаться с потенциальными арендаторами - огромное количество кружков и секций снимают помещения в других местах, нужно завлекать их в ДК. Невостребованные площади стоит сдавать под экспозиции художников, это привлечет молодежь. В идеале ДК должны быть местом, где можно заняться творчеством, спортом или просто скоротать время в компании друзей, посмотрев заодно выставку. "Главное понять, чего не хватает населенному пункту, в чем его уникальность. Поэтому мы едем на место и говорим с директорами ДК, худруками, музейными работниками, жителями", - рассказывает екатеринбургский архитектор Илья Полянских, который также работает над проектом.

По оценкам архитекторов, на реконструкцию ДК нужно от 100 до 500 миллионов рублей, при грамотной работе после перезапуска расходы должны окупиться через пять лет.

Фото: Readovka67
В Смоленске установили бюст писателю Александру Беляеву

В прошлом году начали перезапускать ДК "Машиностроителей" в Воронеже. Дарья и Алексей предлагали создать многофункциональное пространство, мечтали о том, чтобы мамы ждали детей с кружков в уютном кафе, а креативные воронежцы заказывали зал по 3D-модели на сайте. Воплотить удалось лишь часть задумок. В 2019-м из бюджетов области и города выделили 80 миллионов рублей. Хватило на замену кровли и коммуникаций, реконструкцию концертного зала и первого этажа.

Сейчас команда архитекторов вместе с властями Якутии занимается учреждениями культуры в регионе. "Создаем пилотный сайт о системе ДК, который могут запустить как образец и в других регионах. А также обновляем Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске, - рассказывает первый замминистра культуры и духовного развития региона Владислав Левочкин". По его словам, создание портала позволит открыть площадку для общения с местными жителями.

В идеале ДК должны быть местом, где можно заняться творчеством, спортом или просто скоротать время в компании друзей, посмотрев заодно выставку 

Главное, считают авторы проекта Дарья и Алексей, - изменить представление о системе организации ДК. О типовых проектах реконструкции речь не идет - каждое здание требует "личного" подхода. Но принцип создания пространства для всех возрастных и социальных группы, органично вписанного в историю и традиции, универсален.

Места досуга нужны всем. "В Голландии я вожу детей на кучу кружков, - говорит Дарья. - Везде есть стол, стул, розетка и кофе-машина для родителей. Пока ребенок занимается, ты работаешь. В России такого нет. Основные гости ДК сейчас - это пенсионеры и дети. Молодежь предпочитает проводить время в торговых центрах. А у людей среднего возраста, по большому счету, только дом и работа".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия ДФО Якутия Якутск ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане
В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Попова сообщила о ситуации с COVID-19 в регионах
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться