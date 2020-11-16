Дарья Наугольнова и Алексей Боев, архитекторы из Воронежа, живут в Голландии. Ездят по России, исследуют ДК и придумывают, как вдохнуть в них вторую жизнь.

На Урале команда архитекторов исследует для перезагрузки шесть Дворцов культуры. Один из них — Центр культуры и искусств «Верх- Исетский» в Екатеринбурге, который был построен 63 года назад. Фото: Татьяна Андреева

"Системы массового досуга, какой были ДК при СССР, нет нигде в мире, - объясняет Дарья. - Дома культуры работали при предприятиях, во время кризиса 1990-х компании избавлялись от "непрофильных активов". Муниципалитеты не могли обеспечить финансирование, и ДК пришли в упадок". Беда в том, что Дворцы культуры, привыкшие рассчитывать на деньги извне, не умеют сами выживать - коммерция в них почти не развита.

Правда, есть примеры преображения пространств бывших промышленных объектов. Архитекторы решили: упускать потенциал такого роскошного наследства, как сеть ДК, - просто преступление. Получили грант Фонда креативных индустрий Голландии и российский Президентский грант, подключили специалистов из разных городов. Проект назвали "Идентичность в типовом" - практически все ДК советской эпохи возводили по типовым проектам. За основу взяли Дворцы культуры 1950-х годов, построенные по проекту Константина Бартошевича. В России таких 140, шесть из них в Свердловской области: в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Дегтярске, Полевском, Ревде и Асбесте. Одни в упадке, другие, кого поддерживает бизнес или муниципалитет, процветают. "Как правило, ДК - сам объект и прилегающая территория - используется лишь на 30-40 процентов мощности, - говорит Дарья. - Допустим, зал занимает один коллектив, помещение "работает" 10-15 часов в неделю вместо 60 возможных. Мы предлагаем создавать пространства с выдвижными перегородками, системами хранения, где можно оставить инвентарь".

Руководству, считают архитекторы, следует учиться общаться с потенциальными арендаторами - огромное количество кружков и секций снимают помещения в других местах, нужно завлекать их в ДК. Невостребованные площади стоит сдавать под экспозиции художников, это привлечет молодежь. В идеале ДК должны быть местом, где можно заняться творчеством, спортом или просто скоротать время в компании друзей, посмотрев заодно выставку. "Главное понять, чего не хватает населенному пункту, в чем его уникальность. Поэтому мы едем на место и говорим с директорами ДК, худруками, музейными работниками, жителями", - рассказывает екатеринбургский архитектор Илья Полянских, который также работает над проектом.

По оценкам архитекторов, на реконструкцию ДК нужно от 100 до 500 миллионов рублей, при грамотной работе после перезапуска расходы должны окупиться через пять лет.

В прошлом году начали перезапускать ДК "Машиностроителей" в Воронеже. Дарья и Алексей предлагали создать многофункциональное пространство, мечтали о том, чтобы мамы ждали детей с кружков в уютном кафе, а креативные воронежцы заказывали зал по 3D-модели на сайте. Воплотить удалось лишь часть задумок. В 2019-м из бюджетов области и города выделили 80 миллионов рублей. Хватило на замену кровли и коммуникаций, реконструкцию концертного зала и первого этажа.

Сейчас команда архитекторов вместе с властями Якутии занимается учреждениями культуры в регионе. "Создаем пилотный сайт о системе ДК, который могут запустить как образец и в других регионах. А также обновляем Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске, - рассказывает первый замминистра культуры и духовного развития региона Владислав Левочкин". По его словам, создание портала позволит открыть площадку для общения с местными жителями.

В идеале ДК должны быть местом, где можно заняться творчеством, спортом или просто скоротать время в компании друзей, посмотрев заодно выставку

Главное, считают авторы проекта Дарья и Алексей, - изменить представление о системе организации ДК. О типовых проектах реконструкции речь не идет - каждое здание требует "личного" подхода. Но принцип создания пространства для всех возрастных и социальных группы, органично вписанного в историю и традиции, универсален.

Места досуга нужны всем. "В Голландии я вожу детей на кучу кружков, - говорит Дарья. - Везде есть стол, стул, розетка и кофе-машина для родителей. Пока ребенок занимается, ты работаешь. В России такого нет. Основные гости ДК сейчас - это пенсионеры и дети. Молодежь предпочитает проводить время в торговых центрах. А у людей среднего возраста, по большому счету, только дом и работа".