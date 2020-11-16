Юрий Трутнев осмотрел "Золотую милю" на Амуре

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Амурскую область совместно с губернатором региона Василием Орловым посетили стройплощадку масштабных инвестиционных проектов, включая так называемую "Золотую милю". Здесь уже с 2008 года ведутся работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур. Общая стоимость проекта составляет 11,6 млрд рублей.

Василий Орлов представил Юрию Трутневу проект реконструкции центральной площади Благовещенска, являющейся одной из пяти зон проекта "Золотая миля".

"Разделенный на три этапа проект реконструкции площади оценивается в 2,1 млрд рублей, из которых половина суммы предусмотрена в областном бюджете на ближайшие три года, - пояснил губернатор. - Поручение о выделении половины средств из федерального бюджета было дано Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Если средства поступят в следующем году, то в конце 2022 года все работы будут полностью завершены. Согласно проекту на центральной площади предусмотрено строительство фонтана, музея российско-китайской дружбы, появится центр "Трибуна-холл". Считаю, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке", - отметил глава региона.

В рамках концепции проекта "Золотая миля" появится зона делового, общественного и коммерческого назначения, туристско-оздоровительный центр активного отдыха, культурно-досуговая зона отдыха, зона духовно-культурного центра и зона трансграничной канатной дороги.

О реализации международного проекта "Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск - Хэйхэ (КНР)", которая будет также расположена на "Золотой миле", доложила генеральный директор "Агентства развития проектных инициатив" Валерия Репкова: "Канатно-подвесная дорога начнет работу в первом квартале 2023 года. Пассажиры будут перемещаться в кабинках по 110 человек, в час в одном направлении канатная дорога может перевозить до 1788 пассажиров. Терминал канатной дороги будет располагаться на площади 26 тыс. кв. метров. В него войдут международный пункт пропуска, торговые помещения и общественные пространства. Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров ежегодно".

Проект "Золотая миля", по оценке властей региона, это - фасад не только региона, но и страны в целом. Приамурье уже посетила рабочая делегация Ассоциации туристической отрасли Всекитайской торгово-промышленной палаты, и ее представители заявили, что турфирмы Китая планируют направить почти 2 млн туристов из южных районов этой страны к берегам столицы Амурской области, которая расположена на границе с КНР.

"Город уже начал приобретать новый, неповторимый облик. Такие проекты дают новое развитие региону, делают его более привлекательным для внутреннего и международного туризма и бизнеса", - отметил Юрий Трутнев.