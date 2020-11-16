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16.11.2020 10:56
Рубрика: Экономика

Юрий Трутнев осмотрел "Золотую милю" на Амуре

Текст: Александр Проценко
Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Амурскую область совместно с губернатором региона Василием Орловым посетили стройплощадку масштабных инвестиционных проектов, включая так называемую "Золотую милю". Здесь уже с 2008 года ведутся работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур. Общая стоимость проекта составляет 11,6 млрд рублей.
Рекреационная зона "Золотая Миля". Фото: Дмитрий Тупиков/ТАСС Рекреационная зона "Золотая Миля". Фото: Дмитрий Тупиков/ТАСС
Рекреационная зона "Золотая Миля". Фото: Дмитрий Тупиков/ТАСС

Василий Орлов представил Юрию Трутневу проект реконструкции центральной площади Благовещенска, являющейся одной из пяти зон проекта "Золотая миля".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Юрий Трутнев рассказал о проблемах и достижениях ДФО

"Разделенный на три этапа проект реконструкции площади оценивается в 2,1 млрд рублей, из которых половина суммы предусмотрена в областном бюджете на ближайшие три года, - пояснил губернатор. - Поручение о выделении половины средств из федерального бюджета было дано Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Если средства поступят в следующем году, то в конце 2022 года все работы будут полностью завершены. Согласно проекту на центральной площади предусмотрено строительство фонтана, музея российско-китайской дружбы, появится центр "Трибуна-холл". Считаю, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке", - отметил глава региона.

В рамках концепции проекта "Золотая миля" появится зона делового, общественного и коммерческого назначения, туристско-оздоровительный центр активного отдыха, культурно-досуговая зона отдыха, зона духовно-культурного центра и зона трансграничной канатной дороги.

О реализации международного проекта "Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск - Хэйхэ (КНР)", которая будет также расположена на "Золотой миле", доложила генеральный директор "Агентства развития проектных инициатив" Валерия Репкова: "Канатно-подвесная дорога начнет работу в первом квартале 2023 года. Пассажиры будут перемещаться в кабинках по 110 человек, в час в одном направлении канатная дорога может перевозить до 1788 пассажиров. Терминал канатной дороги будет располагаться на площади 26 тыс. кв. метров. В него войдут международный пункт пропуска, торговые помещения и общественные пространства. Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров ежегодно".

Проект "Золотая миля", по оценке властей региона, это - фасад не только региона, но и страны в целом. Приамурье уже посетила рабочая делегация Ассоциации туристической отрасли Всекитайской торгово-промышленной палаты, и ее представители заявили, что турфирмы Китая планируют направить почти 2 млн туристов из южных районов этой страны к берегам столицы Амурской области, которая расположена на границе с КНР.

"Город уже начал приобретать новый, неповторимый облик. Такие проекты дают новое развитие региону, делают его более привлекательным для внутреннего и международного туризма и бизнеса", - отметил Юрий Трутнев.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Президент Полпреды Президента в федеральных округах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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