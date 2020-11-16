В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины

В Комсомольске-на-Амуре в ночь на субботу в подъезде одного из домов выстрелили в грудь 36-летнему мужчине. От ранений он скончался. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

В совершении преступления заподозрили 27-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю. Вскоре фигуранту будет выбрана мера пресечения.

По данным РИА Новости, обвиняемый - известный комсомольский блогер Кирилл Панов. Он пытался разогнать шумную компанию в подъезде своего дома на Аллее Труда. По словам источника, во время конфликта блогер распылил газовый баллончик, но был избит. Затем вернулся в квартиру, взял травматическое оружие и выстрелил в одного из обидчиков. Тот умер до прибытия врачей.